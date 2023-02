De raad van bestuur van de Luikse intercommunale Enodia - het vroegere Publifin - heeft een unaniem gunstig advies gegeven over de verkoop door dochter Nethys van het IT-filiaal Win aan het Waalse informaticabedrijf NRB.

Win is het IT-filiaal van Nethys, de operationele poot van de Luikse intercommunale Enodia. Het IT-filiaal was in 2019 al eens verkocht aan Ardentia, maar zonder dat Enodia daarvan op de hoogte was. Die verkoop werd uiteindelijk teruggedraaid door de Waalse regering, wegens belangenconflicten, een gebrek aan concurrentie en de zeer lage bedragen voor bepaalde transacties.

Vijftig miljoen

De nieuwe koper is het Waalse NRB, in handen van verzekeringsbedrijf Ethias. Dat betaalt vijftig miljoen euro voor Win. Het bod van NRB werd weerhouden als het meest interessante, aldus Enodia. Nethys heeft 12,38 procent in handen van NRB. Ethias is meerderheidsaandeelhouder.

