De start-up Smartnodes, een spin-off van de ULiège en de UCLouvain en actief op het gebied van intelligente openbare verlichting, wordt overgenomen door de Franse groep Lacroix. Dat is donderdag vernomen.

Smartnodes is gevestigd in Luik en werd in 2014 opgericht. Het bedrijf telt een vijftiental werknemers en sleepte verschillende internationale prijzen in de wacht.

De start-up wil steden helpen besparen op hun energieverbruik en onderhoudskosten door de openbare verlichting automatisch te laten aan springen als er iemand in de buurt is. Daarvoor wordt het verlichtingsnetwerk uitgerust met sensoren die de verkeersdichtheid kunnen detecteren. De grootte en de intensiteit van de dynamische lichtbundel wordt in realtime aangepast naargelang een voetganger, fietser of auto voorbijkomt. De berekening daarachter moet niet naar een centrale computer gestuurd worden, maar kan lokaal verwerkt worden op IoT-apparaten. Nieuwe toepassingen kunnen via een software-update snel aan de verlichting toegevoegd worden.

Smartnodes verkoopt zijn IoT-apparaten niet alleen aan overheidsinstellingen, maar ook aan de privésector. Dit jaar heeft het bedrijf slimme verlichting geïnstalleerd langs onder meer een aantal Antwerpse straten, op de site van chemiebedrijf Tessenderlo, op de parking van het voetbalstadion van Genk en langs de citadel van Namen.

Drie miljoen aan financiering opgehaald

Vijf jaar geleden pompten de investeringsfondsen VIVES en NOSHAQ, samen met de incubator voor techno-ondernemers (WSL), ongeveer één miljoen euro startkapitaal in de spin-off. In 2016 versnelden ze, samen met investeringsfonds QBIC, de internationale ontwikkeling door een kapitaalsinjectie van ongeveer twee miljoen euro. De aandeelhouders willen niet bekendmaken voor hoeveel ze de start-up nu verkopen.

"Na vijf jaar hebben we beslist om Smartnodes, een parel van interuniversitair onderzoek, naar een volgende stap in ontwikkeling te brengen. De integratie binnen een industriële speler zoals Lacroix is bedoeld om de commerciële ontwikkeling van Smartnodes te versnellen in een sector waarin kritische omvang essentieel is", zegt investeerder Philippe Durieux van VIVES.

Lacroix zegt dat het met de overname van Smartnodes haar greep op de Europese markt voor smartcity-oplossingen versterkt. De Franse groep was ook al actief in Spanje, Duitsland en Italië.

Het bestaande team en de Luikse verankering zullen behouden blijven. "Vanuit Luik worden we het competentiecentrum voor Smart City's en de commerciële basis voor Noord-Europa", zegt Jean Beka, de CEO Smartnodes,