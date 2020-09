Storytel, de Spotify voor luisterboeken en e-books, zal later dit jaar ook van start gaan in Vlaanderen. De abonnementsformule van de streamingdienst biedt wereldwijd onbeperkt luisteren en lezen van ruim een half miljoen titels.

De brede waaier aan Nederlandstalige en Engelstalige boeken die in de app beschikbaar zijn, wordt de komende uitgebreid met een 'mooi aanbod aan Belgische literatuur, thrillers, comedy, kinderboeken, zelfontplooiing, zakelijke literatuur en nog veel meer', klinkt het bij de streamingdienst.

Lokale vertellers

'We gaan samenwerken met verschillende uitgeverijen in België', zegt Ruth de Jager, countrymanager Nederland en België bij Storytel. 'Het aanbod zal gaan van werken van Belgische auteurs over Storytel Originals tot luisterboeken die worden voorgelezen door lokale vertellers.'

'Gezien onze positieve ervaring op de Nederlandse markt, waar we een bewezen formule en go-to-market-strategie hebben, is dit een natuurlijke volgende stap voor Storytel in de regio', zegt Madeleine Johansson, Regional Manager West bij Storytel. 'We zien al beweging in België met duizenden gebruikers die zich hebben aangemeld via de Nederlandse app, maar nu gaan we ons dus ook nadrukkelijker op Vlaanderen richten.'

Storytel is binnenkort beschikbaar in de app-winkels van Apple en Google. De abonnementskosten bedragen 11,99 euro (Unlimited), 14,99 euro (Familie) en 19,99 euro (Familie+) per maand. Nieuwe gebruikers kunnen de dienst twee weken lang gratis proberen.

