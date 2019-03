Lyft eerste in race naar de beurs

Lyft had in 2018 een omzet van 2,2 miljard dollar en een verlies van 911 miljoen dollar. Het bedrijf heeft sinds zijn oprichting in 2012 nog nooit winst behaald. Wel heeft het nu zes keer meer klanten dan twee en half jaar geleden, iets waarmee het bedrijfje hoopt investeerders te overhalen. Lyft is nu actief in ruim 300 regio's in de Verenigde Staten en Canada, maar wil nog verder groeien.

De taxi-app zal naar de beurs trekken met een systeem waarbij het zijn 1,9 miljoen chauffeurs de kans geeft om aandelen in het bedrijf te kopen. Het is niet gezegd hoeveel Lyft hoopt op de halen met de beursgang. De waarde van het bedrijf wordt geschat op zo'n 15 miljard dollar, omgerekend 13 miljard euro.

Lyft is de eerste in een rijtje van grote techplatformen die dit jaar potten willen breken op de aandelenmarkt. Ook bladwijzerdienst Pinterest en kantoor-berichtendienst Slack werken aan een beursgang, net als Lyft-rivaal Uber. Door die concurrent voor te zijn, kan het alvast uit zijn schaduw treden, al blijft Uber volgens schattingen wel zes keer meer waard dan Lyft.

Bij de vroege investeerders in Lyft, die met deze beursgang een deel van hun geld terugkrijgen, zijn de Japanse e-commercegroep Rakuten, General Motors en Carl Icahn.