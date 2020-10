De Chinees-Zweedse autobouwer Lynk & Co lanceert later deze week zijn Model 01 op de Europese markt. Bijzonder aan de luxueuze auto is het 'Netflix-model': bestuurders kunnen zich uitsluitend abonneren op de wagen, voor een bedrag tot 500 euro per maand.

Lync & Co is een zusterbedrijf van automerk Volvo. Het concept van de constructeur is uniek in de wereld, en in ons land wil Lynk & Co in eerste instantie een netwerk worden met twee- tot vierduizend leden in 2021.

Het merk opent geen dealers of garages maar wel 'clubs', showrooms waar mensen zich kunnen abonneren. Enkele dagen later mogen ze dan een Model 1 voor hun deur verwachten. De Europese primeur is voor Amsterdam, waar nog deze week een club wordt geopend. Volgend jaar opent er ook in ons land minstens één club, al is het nog niet zeker of die in Brussel of in Antwerpen komt.

Geen opties kiezen

Het eerste model van Lynk & Co is een luxueuze SUV met een 1.5 driecilinder die beschikbaar is als plug-in of normale hybride. De klant kan geen opties kiezen, de meeste snufjes zijn standaard al aanwezig in het voertuig, en de kleuren zijn voorlopig beperkt tot blauw en zwart. Bestuurders kunnen de auto in Europa niet kopen of leasen, maar enkel een abonnement afsluiten dat relatief eenvoudig opzegbaar is.

'Je krijgt toegang tot een auto voor een minimumperiode van een maand, net zoals bij Netflix', zegt CEO Alain Visser. 'Tijdens die maand gaat het er bij ons om dat je de auto deelt en zo je maandelijkse kosten verlaagt.' Op die manier onderscheidt de formule zich dan weer van 'traditionele' onlinediensten als Netflix en Spotify. 'Als je genoeg deelt, kan de kost tot nul worden teruggebracht of kan je er zelfs iets aan verdienen', zegt Visser. Het systeem moet een antwoord bieden op de vaststelling dat een auto 96 procent van de tijd niet wordt gebruikt. Lynk & Co wil op die manier met een relatief beperkt wagenpark een grote groep mensen voorzien van mobiliteit als dienstverlening.

Made in China

Oorspronkelijk was het de bedoeling dat de auto in de Volvo-fabriek in Gent zou worden gebouwd. Het gaat dan ook om een auto gebaseerd op het CMA-platform van de XC-40 van zusterbedrijf Volvo, dat ook onder moederholding Geely resideert. Maar omdat die auto zo goed verkoopt was er onvoldoende productiecapaciteit in België. Daarom rollen de eerste voertuigen in China van de band. De Model 01, zoals het eerste model heet, wordt in april van volgend jaar geleverd.

Hoeveel Lynk & Co-voertuigen volgend jaar op de Europese wegen zullen opduiken, is nog niet duidelijk. 'Ons doel is niet om zoveel mogelijk auto's op de baan te brengen, maar om het aantal wagens zo optimaal mogelijk te gebruiken', legt Visser uit. Hij rekent eind volgend jaar op zowat honderdduizend leden wereldwijd, waarvan dus twee- tot vierduizend in België.

