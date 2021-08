Het automerk Lynk & Co opende woensdag in Antwerpen zijn eerste Belgische 'club', een alternatief voor de traditionele autodealer, waar het bedrijf auto's aan de man brengt op basis van een lidmaatschap. Het concept kreeg dan ook al snel de bijnaam 'Netflix-auto'.

Gebruikers betalen 500 euro per maand voor een Lynk & Co-wagen, maar kunnen die bijdrage drukken door het voertuig ter beschikking te stellen aan anderen. Ook dat deelplatform zal binnenkort van start gaan in ons land.

Vanaf zaterdag kunnen bezoekers in de Antwerpse showroom het voertuig leren kennen. De 'club' wil ook lokale en duurzame producten aan de man brengen en er zullen allerhande evenementen georganiseerd worden. 'We noemen het intern al eens een anti-auto dealership', zegt CEO Alain Visser. 'We hopen dat onze leden hier niet enkel komen als ze een auto kopen of moeten laten repareren, maar ook om bijvoorbeeld een koffie te drinken en wat online werk te doen. Of gewoon om wat rond te hangen. Iets dat volgens ons nog niet bestaat.'

Voorlopig één model

Het is de derde Europese club van Lynk & Co, naast die in Göteborg en Amsterdam, maar er is ook al een aantal tijdelijke locaties in gebruik. Een club in Berlijn opent op 17 september.

Lynk & Co is een Chinees-Zweeds automerk dat voorlopig één model in zijn assortiment heeft, een SUV met een 1.5 driecilinder die beschikbaar is als plug-in of normale hybride. Er zijn geen opties, alle voertuigen zijn met luxueuze snufjes uitgerust en de kleur is beperkt tot zwart of blauw. De auto is niet elektrisch, al wil het bedrijf die technologie op termijn wel graag gaan gebruiken.

'We gaan ervan uit dat de technologie goed genoeg is, maar de infrastructuur nog niet. Je moet zoeken waar je kan opladen en het opladen duurt te lang', vindt Visser. 'Maar de auto-industrie zal elektrisch worden. Wie daaraan twijfelt is naïef. Onze volgende auto zal zeker elektrisch zijn.'

Wereldwijde chiptekort

Wie zich inschrijft bij Lynk & Co, krijgt in de toekomst al na enkele dagen een auto geleverd. Die korte levertijden zijn vandaag evenwel niet mogelijk door het wereldwijde chiptekort. Er zijn nu zo'n vijftig auto's geleverd, maar Lynk & Co heeft in België al meer dan duizend leden. Een tamelijk hoog aantal, en dat is belangrijk om een deelsysteem met hoge dekkingsgraad te bereiken. Visser is zelfverzekerd over het potentieel van Lynk & Co en ziet het concept in de rest van Europa aanslaan. 'We hadden op korte termijn gehoopt op tienduizend leden maar het zijn er nu al twintigduizend. De komende twee à drie jaar zie ik ons gemakkelijk boven de honderdduizend leden eindigen. Dat zijn honderdduizend auto's op de baan. We willen niet noodzakelijk zoveel mogelijk auto's op de weg, maar wel dat die wagens zoveel mogelijk gebruikt worden.'

