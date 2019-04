LynxCare haalt 1,75 miljoen euro op

De Belgische scale-up voor big data in ziekenhuizen haalt maar liefst 1,75 miljoen euro op. Daarmee wil het bedrijf van Georges De Feu en Dries Hens hun groei verder versnellen.

LynxCare bestaat sinds 2015 en specialiseert zich in dataverwerking bij ziekenhuizen. Zo wil het zorginstellingen inzicht geven in de kwaliteit van de zorgverlening. Momenteel bedient het bedrijf 10-12 ziekenhuizen in België en twee in de VS.

Vandaag kondigt het bedrijf aan dat het een financieringsronde van 1,75 miljoen euro afrondt, bestaande uit vers kapitaal en een deel bijkomende lening.

Wie de investeerders zijn wil LynxCare liever niet kwijt. "Maar het zijn gekende investeerders in digital health en biotech," zegt oprichter en CEO Georges De Feu aan Data News. "We hebben bewust niet gekozen voor fondsen, maar voor mensen die zelf bedrijven groot hebben gemaakt in onze sector."

LynxCare trok in 2017 naar de VS met 1,2 miljoen euro aan kapitaal en zat toen in de lokale accelerator The Alchemist. Vorig jaar kochten De Feu en Hens twee eerdere investeerders uit.

Met de nieuwe investering is het de ambitie om de groei te versnellen. De Feu: "Ons product is operationeel in verschillende ziekenhuizen, daar gaat het nu vooral om finetuning. We willen nu kijken naar een verdere uitbreiding met sales en marketing. We willen onder andere iemand aanwerven voor de verkoop in de VS." Vandaag telt het bedrijf in totaal acht mensen, maar op korte termijn wil het naar twaalf gaan.

De focus ligt daarbij vooral op Europa en de VS. "In België hebben we nu een minimale voetafdruk, in de VS zitten we in de pilootfase bij twee centra. De volgende stap is in België en Europa op te schalen en een bredere voetafdruk te verwerven in de Verenigde Staten," aldus De Feu.