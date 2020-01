De Belgische scale-up LynxCare heeft zopas een nieuwe kapitaalronde van 1,8 miljoen euro afgerond. Op twaalf maanden tijd haalde de big-dataspecialist in de zorgsector in totaal 3,6 miljoen euro op.

De nieuwe financiële injectie wordt, naast de bestaande investeerder Heran Partners, gedragen door het Duitse investeringsfonds btov. Na een eerdere kapitaalronde van 1,75 miljoen euro in april 2019 dient deze verhoging om, naast de expansie in de VS, ook de Europese markt verder te veroveren.

De gezondheidszorg maakt volgens LynxCare een sterke digitale transformatie door, waardoor de hoeveelheid data alsmaar blijft toenemen. Geschat wordt dat negentig procent van die gegevens niet benut wordt, met name omdat de verwerking complex en tijdrovend is. LynxCare treedt als big-dataspecialist op als partner voor ziekenhuizen om hen bij te staan in hun evolutie naar een 'value based healthcare', oftewel zorg gebaseerd op kwaliteit. Hiervoor ontwikkelde het bedrijf een ai-platform dat zowel voor patiënt, arts, zorgverlenend personeel als het ziekenhuis voordelen biedt. LynxCare stelt dat het ondenkbaar is dat ziekenhuizen in de toekomst nog beslissingen nemen die niet gebaseerd zijn op data.

Voor LynxCare betekent deze kapitaalverhoging naar eigen zeggen een boost van de groeimogelijkheden. "We zijn al een tijd actief op de Amerikaanse markt en hebben nu de slagkracht om ook de Europese markt verder te veroveren", aldus CEO Georges De Feu.

Over LynxCare De Belgische scale-up werd in 2015 opgericht door twee vennoten met allebei een medische achtergrond, respectievelijk als apotheker en arts. Ze omringden zich met een team van medische professionals en datawetenschappers, wat het bedrijf deed uitgroeien in big data in healthcare. LynxCare telt vijftien medewerkers en is gevestigd in Leuven. Het bedrijf heeft ook een vertegenwoordiging in San Francisco. In België zijn een tiental ziekenhuizen klant, waaronder het Ziekenhuis Oost-Limburg en het AZ Delta in Roeselare.

