Het Belgische investeringsfonds M80 wil een Europese specialist in digitale transformatie worden. Na de overname van XPLUS, lijft M80 nu ook de Nederlandse IT-dienstverlener Luminis in.

In april nam het private-equityfonds M80 een meerderheidsbelang in het Brusselse XPLUS dat een 120-tal senior IT enterprise architecten telt met Wim Vochten als CEO. En nu kondigt M80 aan dat het ook Luminis - een IT-dienstverlener in Nederland - koopt. Die combinatie blijkt een eerste stap te zijn in de uitbouw van een volwaardige Europese provider van diensten rond digitale transformatie. 'Een Europese IT-groep op Champions League niveau uitbouwen is de duidelijke ambitie', zegt Wim Vochten.

Luminis wordt onderdeel van een platform waar ook XPLUS, een Belgisch expert in enterprise IT-architectuur, deel van uitmaakt. M80 - met o.a. Peter Maenhout, ex-Managing Partner bij GIMV aan boord - geeft in een persbericht aan dat het ook de komende maanden verdere 'selectieve overnames' wil doen in Europa 'met als doel een portfolio van best-in-class specialisten op het gebied van digitale transformatie samen te brengen'.

Luminis zet in op cloud-native toepassingen rond Amazon Web Services (AWS) en Microsoft. Met het eigen InformationGrid product brengt het ook data zo optimaal mogelijk bij eindklanten ('Data-as-a-Service'). Luminis draait een omzet van zo'n 20 miljoen euro met een 150-tal medewerkers. Hoeveel M80 betaalt voor Luminis is niet bekend.

In april nam het private-equityfonds M80 een meerderheidsbelang in het Brusselse XPLUS dat een 120-tal senior IT enterprise architecten telt met Wim Vochten als CEO. En nu kondigt M80 aan dat het ook Luminis - een IT-dienstverlener in Nederland - koopt. Die combinatie blijkt een eerste stap te zijn in de uitbouw van een volwaardige Europese provider van diensten rond digitale transformatie. 'Een Europese IT-groep op Champions League niveau uitbouwen is de duidelijke ambitie', zegt Wim Vochten. Luminis wordt onderdeel van een platform waar ook XPLUS, een Belgisch expert in enterprise IT-architectuur, deel van uitmaakt. M80 - met o.a. Peter Maenhout, ex-Managing Partner bij GIMV aan boord - geeft in een persbericht aan dat het ook de komende maanden verdere 'selectieve overnames' wil doen in Europa 'met als doel een portfolio van best-in-class specialisten op het gebied van digitale transformatie samen te brengen'.Luminis zet in op cloud-native toepassingen rond Amazon Web Services (AWS) en Microsoft. Met het eigen InformationGrid product brengt het ook data zo optimaal mogelijk bij eindklanten ('Data-as-a-Service'). Luminis draait een omzet van zo'n 20 miljoen euro met een 150-tal medewerkers. Hoeveel M80 betaalt voor Luminis is niet bekend.