Na Apple roept ook de Amerikaanse Consumer Products Safety Commission MacBook Pro gebruikers op gehoor te geven aan een terugroepactie wegens brandgevaar.

Apple maakte onlangs bekend een terugroepactie te organiseren voor MacBook Pro's die tussen 2015 en 2017 zijn geproduceerd. Het bedrijf meldde toen al dat de batterijen van de machines oververhit kunnen raken en vervangen moeten worden.

In de oproep van Consumer Products Safety Commission worden meer details gegeven. Apple sprak tot nu toe hooguit van een oververhitting en daarom risico op brandgevaar. Nu blijkt dat sommige gebruikers ook brandwonden hebben opgelopen.

Brandwonden, ademhalingsklachten en schade

Uit de oproep blijkt dat in vijf gevallen gebruikers lichte brandwonden opliepen, in één geval een gebruiker met ademhalingsklachten kampten en in 17 gevallen schade is ontstaan aan andere bezittingen. Klanten worden oproepen hun machine zo snel mogelijk uit te schakelen en op te sturen naar Apple ter reparatie.

Naar schatting van de commissie moeten in alleen de Verenigde Staten en Canada al 432.000 MacBook Pro's terug naar Apple. Apple heeft de mededeling ook in het Nederlands en Frans op haar website staan. Maar hoeveel toestellen in België risico lopen is niet bekend.

Het is overigens niet de eerste keer dat Apple een MacBook Pro moet terugroepen. Vorig jaar nog moest het de 13 inch MacBook Pro's terugroepen.

In samenwerking met Dutch IT-Channel.