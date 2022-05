Google Maps krijgt binnenkort Immersive View, een functie om omgevingen in 3D te tonen. Ook is er een optie om milieuvriendelijke routes te tonen.

Google stelde de functies voor op haar Google I/O conferentie. De milieuvriendelijke routes bestaan al in Noord-Amerika en komen nu ook naar Europa.

Tegelijk kondigt het bedrijf Immersive View aan. Daarbij worden de beelden op Maps met machine learning verrijkt om plaatsen te tonen op verschillende momenten van de dag of bij verschillende weersomstandigheden. Als voorbeeld toont Google onder meer hoe de Big Ben in Londen er uit ziet in de ochtend, bij zonsondergang of als het regent. Het geheel doet qua stijl denken aan het spel City Skylines, maar dan voor praktische zaken.

De functie is op mobiele toestellen binnenkort beschikbaar voor Los Angeles, New York, San Francisco en Tokyo, en wordt op termijn uitgebreid.

Voor ontwikkelaars zijn er updates aan Live View, dat is de modus waarbij je met augmented reality aanwijzingen krijgt, bijvoorbeeld om de uitgang van het station te vinden. Daarvan is er nu de gratis ARcore Geospatial API waarmee je in je eigen app Live View kan integreren. Onder meer Lime test die functie om te tonen waar iemand een gehuurde e-bike of scooter netjes kan achterlaten.

