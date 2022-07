Securitybedrijf spotit, met hoofdzetel in het Oost-Vlaamse Merelbeke, timmert al een achttal jaar aan de weg maar lijkt de laatste maanden in een stroomversnelling terecht te komen. Next stop: Verenigde Staten.

Er zijn weinig grote Belgische beveiligers, maar spotit is er een van. Het gaat bovendien snel voor het bedrijf, dat zich vooral toelegt op dienstverlening rond beveiliging en netwerken. Zo krijgt het dit jaar bijvoorbeeld een plaats in de Trends Gazellen, de lijst van snelst groeiende bedrijven van onze collega's bij Trends. Voor Oost-Vlaanderen staat spotit daar op drie. Data News sprak met CEO Jürgen Verniest, die zo'n twee jaar geleden aan het hoofd kwam bij spotit nadat co-founder Steven Vynckier een stap opzij zette om zich op de internationalisering te focussen.

Waar staan jullie ondertussen?

Jurgen Verniest: We hebben een mooi jaar achter de rug. Al bij al hadden we weinig impact van Covid-19. In het begin zag je daar wel een vertraging bij bijvoorbeeld onze managed projects-diensten, omdat je niet bij klanten langs kunt komen. Maar aan de andere kant zie je dan wel dat klanten sneller managed services gaan afnemen, omdat ze zelf niet meer de dagelijkse toegang hebben tot hun infrastructuur. Dat maakt het lastiger om je beveiliging te behartigen, en daar hebben we dus een snelle groei gezien. We hebben vorig jaar afgesloten met een groei van 25%. We hebben nu ook zo'n twintig medewerkers meer dan aan het begin van vorig jaar, dus het personeel groeit mee met het klantenbestand.

U vindt nog nieuw personeel middenin de war for talent?

Jurgen Verniest:: Kijk, we vissen allemaal in dezelfde vijver. Dat probleem blijft en het wordt alleen maar erger. Daarom hebben we er vier jaar geleden voor gekozen om onze eigen academie op te richten, waarmee we knelpuntfuncties zelf kunnen opvangen via een opleidingstraject. We zijn daar gestart met opleidingen netwerk en security, daar komen nu ook Microsoft Security en information consultancy bij, bijvoorbeeld. Denk dan aan de toekomstige DPO's en CISO's van de wereld.

We willen onze mensen een carrièretraject aanbieden, dus we gebruiken de academie ook om medewerkers die een andere functie willen daarbij te begeleiden. De ambitie is om iedereen die bij spotit start, een traject aan te bieden waarmee hij of zij de volgende twintig jaar gemotiveerd bij ons kan werken.

Hoe zit het ondertussen met die internationale uitbreiding?

Jurgen Verniest:: We waren al bezig met die internationalisering toen ik twee jaar geleden aan boord kwam. Covid-19 heeft daar wel voor vertraging gezorgd, maar voor ons was het duidelijk dat we richting VS moesten gaan. Onze klanten vroegen dat. Die hebben meestal een hoofdkantoor in België, maar ze opereren wel wereldwijd. Wij leveren diensten op vijf continenten, in 85 landen. Veel van onze klanten hebben ook een belangrijke poot in de VS en we wilden onze dienstverlening, die ze van ons in België gewend zijn, ook naar daar overbrengen.

Daarnaast willen we ook lokaal talent in de VS kunnen inhuren. We hebben specifiek Raleigh als uitvalbasis gekozen, omdat je daar dicht bij de North Carolina State University zit, een universiteit met een hoog aangeschreven cybersecurity-traject. Het helpt ons om klanten 24 op 7 ondersteuning te geven. Onze beheerdiensten worden permanent gemonitord op technisch vlak, maar je hebt ook mensen nodig om dat de klok rond mee te trekken. De VS is de eerste stap in dat verhaal, in een later stadium staat ook Azië op de roadmap, zodat we 24 op 24, zeven dagen op zeven een team operationeel hebben.

We focussen op eigen middelen, omdat je de strategie en identiteit die je hebt niet wilt verloochenen voor short term profit

Julie waren vrij lang een kleinere lokale speler. Waar komt die groei ineens vandaan?

Jurgen Verniest:: We hebben de voorbije jaren veel zaadjes geplant bij bedrijven, en dat is de katalysator van de groei die we nu krijgen. We gaan op lange termijn een relatie aan met klanten, en klanten babbelen ook met klanten. Nu zitten we in dat momentum. We hebben nu ook meer mensen in verschillende afdelingen. We zijn van twee naar zes verkopers gegaan, bijvoorbeeld, waardoor die meer de focus op klanten kunnen leggen.

We zijn vooral bezig geweest om ons verhaal op een positieve manier te verspreiden, op eigen tempo en volgens eigen budget. Het is voor ons belangrijk dat je gezond boerenverstand gebruikt. We focussen op eigen middelen, omdat je de strategie en identiteit die je hebt niet wilt verloochenen voor short term profit. Veel bedrijven worden overgenomen, of er komt extern kapitaal om te groeien, en dan wordt de strategie meteen aangepast naar een driejarenplan. Wij kiezen echter expliciet voor een langetermijnrelatie met klanten, gebaseerd op vertrouwen.

Waar proberen jullie het verschil te maken?

Jurgen Verniest:: Onze medewerkers zijn onze ambassadeurs, en onze klanten ook. We nodigen op gezette tijden klanten van het eerste uur en belangrijke prospects uit om hen te vertellen wat we intern verbeterd hebben en waar we naartoe gaan. We willen hen daarbij betrekken. We vragen hen ook jaarlijks waarom ze voor ons kozen, wat onze sterktes zijn. En dan zie je dat dingen als flexibiliteit en expertise telkens terugkomen. Ondanks de stevige groei van de voorbije zeven jaar zijn die sterktes niet echt veranderd.

Waar gaat het ondertussen heen met de securitymarkt?

Jurgen Verniest:: Een redelijk percentage van onze klanten werkt in de maakindustrie, en die hebben vaak vestigingen in Oost-Europa. Daar zie je toch een vrij grote alertheid rond de oorlog, een zekere angst of ze wel de juiste dingen gedaan hebben om zich te beveiligen. We krijgen daar veel vragen om bedrijven door te lichten met het oog op mogelijke inbraken.

Los daarvan zien we ook andere trends in beveiliging. Microsoft is met zijn security-aanbod een grote verschuiving op gang aan het brengen, bijvoorbeeld. En dan is er nog alles wat te maken heeft met OT security ( het beveiligen van operationele, vaak industriële infrastructuur, nvdr.), die stevig opkomt. Je ziet dat IT en OT meer met elkaar beginnen praten, dat operations die extra steun en kennis nodig hebben die IT heeft. Het is meteen ook een van de domeinen waar we in onze academie aan werken. Het is belangrijk om nieuw talent in OT-beveiliging te ontwikkelen om die groei bij klanten mee te kunnen ondersteunen.

Spotit Gevestigd in Merelbeke Satellietkantoren in Antwerpen, Herk-de-Stad en Raleigh (North-Carolina, Verenigde Staten) Actief in ICT-dienstverlening rond beveiliging en netwerken Opgericht in 2014 Werknemers: 120 in België, een vijftal in de VS

Er zijn weinig grote Belgische beveiligers, maar spotit is er een van. Het gaat bovendien snel voor het bedrijf, dat zich vooral toelegt op dienstverlening rond beveiliging en netwerken. Zo krijgt het dit jaar bijvoorbeeld een plaats in de Trends Gazellen, de lijst van snelst groeiende bedrijven van onze collega's bij Trends. Voor Oost-Vlaanderen staat spotit daar op drie. Data News sprak met CEO Jürgen Verniest, die zo'n twee jaar geleden aan het hoofd kwam bij spotit nadat co-founder Steven Vynckier een stap opzij zette om zich op de internationalisering te focussen. Waar staan jullie ondertussen? Jurgen Verniest: We hebben een mooi jaar achter de rug. Al bij al hadden we weinig impact van Covid-19. In het begin zag je daar wel een vertraging bij bijvoorbeeld onze managed projects-diensten, omdat je niet bij klanten langs kunt komen. Maar aan de andere kant zie je dan wel dat klanten sneller managed services gaan afnemen, omdat ze zelf niet meer de dagelijkse toegang hebben tot hun infrastructuur. Dat maakt het lastiger om je beveiliging te behartigen, en daar hebben we dus een snelle groei gezien. We hebben vorig jaar afgesloten met een groei van 25%. We hebben nu ook zo'n twintig medewerkers meer dan aan het begin van vorig jaar, dus het personeel groeit mee met het klantenbestand. U vindt nog nieuw personeel middenin de war for talent? Jurgen Verniest:: Kijk, we vissen allemaal in dezelfde vijver. Dat probleem blijft en het wordt alleen maar erger. Daarom hebben we er vier jaar geleden voor gekozen om onze eigen academie op te richten, waarmee we knelpuntfuncties zelf kunnen opvangen via een opleidingstraject. We zijn daar gestart met opleidingen netwerk en security, daar komen nu ook Microsoft Security en information consultancy bij, bijvoorbeeld. Denk dan aan de toekomstige DPO's en CISO's van de wereld. We willen onze mensen een carrièretraject aanbieden, dus we gebruiken de academie ook om medewerkers die een andere functie willen daarbij te begeleiden. De ambitie is om iedereen die bij spotit start, een traject aan te bieden waarmee hij of zij de volgende twintig jaar gemotiveerd bij ons kan werken. Hoe zit het ondertussen met die internationale uitbreiding? Jurgen Verniest:: We waren al bezig met die internationalisering toen ik twee jaar geleden aan boord kwam. Covid-19 heeft daar wel voor vertraging gezorgd, maar voor ons was het duidelijk dat we richting VS moesten gaan. Onze klanten vroegen dat. Die hebben meestal een hoofdkantoor in België, maar ze opereren wel wereldwijd. Wij leveren diensten op vijf continenten, in 85 landen. Veel van onze klanten hebben ook een belangrijke poot in de VS en we wilden onze dienstverlening, die ze van ons in België gewend zijn, ook naar daar overbrengen. Daarnaast willen we ook lokaal talent in de VS kunnen inhuren. We hebben specifiek Raleigh als uitvalbasis gekozen, omdat je daar dicht bij de North Carolina State University zit, een universiteit met een hoog aangeschreven cybersecurity-traject. Het helpt ons om klanten 24 op 7 ondersteuning te geven. Onze beheerdiensten worden permanent gemonitord op technisch vlak, maar je hebt ook mensen nodig om dat de klok rond mee te trekken. De VS is de eerste stap in dat verhaal, in een later stadium staat ook Azië op de roadmap, zodat we 24 op 24, zeven dagen op zeven een team operationeel hebben. Julie waren vrij lang een kleinere lokale speler. Waar komt die groei ineens vandaan? Jurgen Verniest:: We hebben de voorbije jaren veel zaadjes geplant bij bedrijven, en dat is de katalysator van de groei die we nu krijgen. We gaan op lange termijn een relatie aan met klanten, en klanten babbelen ook met klanten. Nu zitten we in dat momentum. We hebben nu ook meer mensen in verschillende afdelingen. We zijn van twee naar zes verkopers gegaan, bijvoorbeeld, waardoor die meer de focus op klanten kunnen leggen. We zijn vooral bezig geweest om ons verhaal op een positieve manier te verspreiden, op eigen tempo en volgens eigen budget. Het is voor ons belangrijk dat je gezond boerenverstand gebruikt. We focussen op eigen middelen, omdat je de strategie en identiteit die je hebt niet wilt verloochenen voor short term profit. Veel bedrijven worden overgenomen, of er komt extern kapitaal om te groeien, en dan wordt de strategie meteen aangepast naar een driejarenplan. Wij kiezen echter expliciet voor een langetermijnrelatie met klanten, gebaseerd op vertrouwen. Waar proberen jullie het verschil te maken? Jurgen Verniest:: Onze medewerkers zijn onze ambassadeurs, en onze klanten ook. We nodigen op gezette tijden klanten van het eerste uur en belangrijke prospects uit om hen te vertellen wat we intern verbeterd hebben en waar we naartoe gaan. We willen hen daarbij betrekken. We vragen hen ook jaarlijks waarom ze voor ons kozen, wat onze sterktes zijn. En dan zie je dat dingen als flexibiliteit en expertise telkens terugkomen. Ondanks de stevige groei van de voorbije zeven jaar zijn die sterktes niet echt veranderd. Waar gaat het ondertussen heen met de securitymarkt? Jurgen Verniest:: Een redelijk percentage van onze klanten werkt in de maakindustrie, en die hebben vaak vestigingen in Oost-Europa. Daar zie je toch een vrij grote alertheid rond de oorlog, een zekere angst of ze wel de juiste dingen gedaan hebben om zich te beveiligen. We krijgen daar veel vragen om bedrijven door te lichten met het oog op mogelijke inbraken. Los daarvan zien we ook andere trends in beveiliging. Microsoft is met zijn security-aanbod een grote verschuiving op gang aan het brengen, bijvoorbeeld. En dan is er nog alles wat te maken heeft met OT security ( het beveiligen van operationele, vaak industriële infrastructuur, nvdr.), die stevig opkomt. Je ziet dat IT en OT meer met elkaar beginnen praten, dat operations die extra steun en kennis nodig hebben die IT heeft. Het is meteen ook een van de domeinen waar we in onze academie aan werken. Het is belangrijk om nieuw talent in OT-beveiliging te ontwikkelen om die groei bij klanten mee te kunnen ondersteunen.