Magic Leap, een van de opmerkelijkste spelers in augmented reality, neemt het Belgisch-Franse Mimesys over. De start-up blijft wel aanwezig op de Hasseltse Corda Campus.

Mimesys bestaat sinds 2016 en legt zich toe op holografische communicatie. In het kort laat het toe om mensen virtueel in één ruimte samen te brengen om zo op een vrij realistische manier met elkaar te vergaderen vanop afstand.

Magic Leap is vooral bekend van enkele spectaculaire demovideo's enkele jaren geleden waarbij het zeer geavanceerde augmented reality toonde. Over het bedrijf zelf was toen weinig bekend, maar dat onder meer Google-ceo Sundar Pichai investeerde en er als bestuurder zetelt, wekte al snel wereldwijde interesse. Het bedrijf haalde intussen al zo'n 2,3 miljard dollar op en heeft sinds vorig jaar zelf een AR-headset uit.

De Leap One Lightwear headset © Magic Leap

De overname van Mimesys ligt in het verlengde van de AR-activiteiten van Magic Leap. Hoeveel de Amerikanen betalen voor de overname wordt niet vrijgegeven.

Mimesys werd opgericht door Davy Loots, Rémi Rousseau en Stéphane Saffré. Het haalde de afgelopen jaren één miljoen euro aan investeringen op bij LRM en business Angels Frank Bekkers, Koen Desmedt, Theodoor Vanheusden en Jan Van Gael.

"We zijn enorm trots dat een wereldspeler als Magic Leap in zo'n snel evoluerende sector ons heeft opgemerkt en graag met ons in zee wil gaan", zegt Davy Loots. "Met deze stap kunnen we onze zelfontwikkelde technologie laten draaien op het platform van een grote speler en van hieruit verder ontwikkelen. Ons team blijft actief op Corda Campus en zal ook uitgebreid worden".

Ook Raf Degens, algemeen directeur van de Corda Campus is enthousiast over de overname. "Mimesys is een schoolvoorbeeld van een bedrijf dat opgestart is op onze campus en doorgroeide tot een succesvol bedrijf. Het geeft een duidelijk signaal aan onze community dat het geen utopie is om je bedrijf te starten op Corda Campus en vervolgens door te groeien op de internationale markt.