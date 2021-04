Epic Games heeft een nieuwe investeringsronde achter de rug, waaraan ook Sony deelnam. Het bedrijf is nu bijna 29 miljard dollar waard.

Epic Games heeft in de investeringsronde 1 miljard dollar opgehaald, waardoor de totale waarde van het bedrijf op 29 miljard moet liggen. Ook Sony, de Japanse producent van spelcomputer PlayStation, nam deel aan de nieuwe investeringsronde, met een bedrag van 200 miljoen dollar. Vorig jaar investeerde Sony voor het eerst in Epic Games. 'We kijken uit naar het versterken van onze samenwerking om nieuwe entertainmentervaringen naar mensen wereldwijd te brengen', zegt Sony-topman Kenichiro Yoshida over de investering.Met het geld wil Epic Games meer zogenoemde 'sociale ervaringen' inbouwen in Fortnite en Rocket League, een ander goedlopend spel. Tijdens de pandemie is het gebruik en de aankoop van spelcomputers en videospellen door het vele thuiszitten enorm toegenomen en werden deze games ook meer en meer een sociaal platform. Fortnite speelde onder meer gastheer voor filmavonden en concerten. De spelontwikkelaar ziet nu mogelijkheden om de spellen uit te breiden met virtuele feestjes of werkbijeenkomsten.