Het bedrijf zegt daarmee de grootste Belgische speler te worden in 'digital signage'.

Digitopia uit het Vlaamse Schilde, makder van digitale affiches en slimme schermcommunicatie, kondigt de overname aan van Centomedia. Die laatste ontwikkelde een CMS voor digital signage, Centoview. Aanleiding voor de overname is het pensioen van oprichter van Centomedia, Rudy Dierckx, zo zegt Digitopia in een persbericht. Mede-oprichter en managing partner van Centomedia Luc Van Lommel blijft wel op post en wordt bestuurder bij de nieuwe groep. Het samengevoegde bedrijf Digitopia Group zou een omzet halen van zo'n tien miljoen euro per jaar, en beheert met 45 medewerkers zo'n 25.000 digitale schermen in zes landen.