Een twintigjarige Nederlander moet de gevangenis in omdat hij software heeft gemaakt waarmee banksites na te maken waren. Hij gebruikte die zelf voor phishing, maar verkocht de code ook door aan anderen.

Nietsvermoedende mensen ontvingen een link naar de sites en dachten dat ze inlogden op hun eigenbankrekening om een probleem op te lossen. In plaats daarvan kwamen hun gegevens in handen van criminelen en zagen ze hoe hun geld verdween.

Betaald met bitcoins

De Hagenaar gebruikte online de schuilnaam Haiku. Hij heeft zijn software verkocht aan minstens 49 mensen. Zij betaalden daar 300 tot 600 euro in bitcoins voor, maar de prijs kon oplopen tot 2.000 euro. Ook gaf de man hen advies. De Nederlander verdiende duizenden euro's aan zijn handeltje. Dat geld stak hij in bitcoins om de opbrengst wit te wassen. Vervolgens besteedde hij de buit onder meer aan een vakantie naar Griekenland, dure kleren, uitgaan en snacks.

De man is veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf, waarvan één jaar voorwaardelijk. Als onderdeel van de straf moet hij meedoen aan Hack_Right, een project van de reclassering om zijn digitale talenten op een goede manier te gebruiken.

