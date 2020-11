De luchtvaartautoriteiten in Malta hebben gekozen voor het drone-managementplatform van het Gentse bedrijf Idronect, om drones veilig te laten vliegen in het luchtruim.

Concreet komt er in Malta een online portaal waar operatoren van drones zich op een eenvoudige manier kunnen aanmelden. Ze moeten alleen de locatie, datum en duurtijd van de vlucht meegeven, net als het dronetype, waarna de autoriteiten dan hun goedkeuring kunnen geven. In sommige gevallen, als bepaalde parameters niet worden overschreden, kan de goedkeuring automatisch gebeuren.

De baas van Idronect, Tom Verbruggen, maakte het contract deze week bekend. Financiële details werden niet meegedeeld. Op het managementplatform van het bedrijf zijn nog meer gegevens beschikbaar, zoals zones waar beperkingen gelden voor drones of meteorologische details.

