Amerikaanse politie heeft een Italiaan aangehouden die jarenlang manuscripten zou hebben gestolen van ongepubliceerde boeken. De man had daarvoor een phishingnetwerk opgezet.

De Italiaan, F. Bernardini, werd aangehouden op de JFK Internationale luchthaven in New York. Volgens de Amerikaanse justitie gebruikte hij een reeks verschillende accounts en websites om literaire agenten, redacteuren en andere medewerkers van uitgeverijen na te bootsen. Via meerdere phishing-accounts benaderde hij schrijvers om hen manuscripten voor ongepubliceerd werk te ontfutselen. Bij de benaderde schrijvers zitten Margaret Atwood, Sally Rooney en Saskia de Coster, volgens kranten The Guardian en De Standaard.

Bernardini werkte in het verleden voor de Londense uitgeverij Simon & Schuster, maar het is niet duidelijk wat hij met de manuscripten deed. De praktijk zou al aan de gang zijn sinds augustus 2016, en Bernardini zou meer dan 160 domeinnamen van literaire agenten en uitgeverijen hebben nagemaakt om van daaruit e-mails te sturen. Hij zou ook logingegevens van een literaire scoutingagent hebben gestolen, om op diens site meer informatie over aankomende boeken te bemachtigen. Als hij schuldig wordt bevonden, kan hem dat tot meer dan twintig jaar cel opleveren.

