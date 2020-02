Een 36-jarige Amerikaan heeft mogelijk geholpen om zo'n 311 miljoen dollar wit te wassen via bitcoins. De man uit Ohio zou een zogeheten cryptocurrency-mixer hebben gerund, een digitale witwasmachine op het dark web oftewel het verborgen deel van het internet.

Het Amerikaanse Openbaar Ministerie heeft de aanklachten tegen de man donderdag naar buiten gebracht. Zijn dienst, Helix genaamd, was tussen 2014 en 2017 actief. Mensen konden er hun inkomsten uit de handel in drugs laten verwerken, uit het zicht van de autoriteiten. De verdachte kreeg daar een vergoeding voor.

Helix zou bijna 355.000 bitcoins hebben verhandeld. De witwasmachine werkte nauw samen met de grote ondergrondse marktplaats AlphaBay, die in 2017 uit de lucht werd gehaald.

Virtuele munten als de bitcoin zijn populair bij criminelen, omdat ze moeilijk te traceren zijn. Een mixer, ook wel een tumbler genoemd, doet daar nog een stap bovenop. Zo'n dienst 'knipt' virtueel geld op in kleinere stukjes. Die worden uit elkaar gehaald, overgeboekt, door elkaar gehusseld en verder verwerkt. Als het geld na een aantal tussenstappen en omwegen terug bij de eigenaar belandt, is de herkomst nauwelijks te achterhalen. Dat maakt het eenvoudiger om het geld te gebruiken.

