Een influencer in de VS is veroordeeld tot een jarenlange gevangenisstraf voor zijn aandeel in een gewapende overval. Hij wilde, onder bedreiging van een wapen, een domeinnaam stelen van het slachtoffer.

Ene Rossi Lorathio Adams II is in de Verenigde Staten veroordeeld tot een gevangenisstraf van veertien jaar omdat hij de opdracht zou hebben gegeven om via een gewapende overval een domeinnaam te claimen. Adams leidt een socialmediabedrijfje genaamd 'State Snaps' dat miljoenen volgers heeft op Snapchat, Instagram en Twitter en zich lijkt te specialiseren in foto's en video's van jonge mensen die "deelnemen aan onbeschoft gedrag, dronkenschap en naaktheid", volgens het persbericht van de Amerikaanse Justitie.

De begeerde domeinnaam in kwestie is 'doitforstate.com', naar analogie met 'do it for the Vine', een zegswijze die vaak op het ondertussen ter ziele gegane sociale netwerk Vine werd gebezigd. Adams probeerde twee jaar lang de domeinnaamhouder zo ver te krijgen om de url over te dragen. Die eigenaar vroeg 20.000 dollar, maar dat wilde Adams niet betalen. In juni 2017 brak een neef van Adams, ene Sherman Hopkins, in bij de domeinnaamhouder om hem onder bedreiging van een vuurwapen en een taserwapen te dwingen de naam over te dragen.

De overval ging helemaal mis. Hopkins sloeg en elektrocuteerde het slachtoffer meermaals, maar werd uiteindelijk overmeesterd, en zelf neergeschoten. Zowel Hopkins als de domeinnaamhouder overleefden het voorval, en Hopkins pleitte schuldig in de daaropvolgende rechtszaak. Hij moet een gevangenisstraf uitzitten van twintig jaar.

Bij de bewijzen die de politie inzamelde zat onder meer een handgeschreven briefje met instructie om een domeinnaam over te zetten, samen met het accountnummer voor GoDaddy, en het persoonlijke e-mailadres van Adams, waarnaar de account moest worden verhuisd. Adams krijgt een gevangenisstraf van 168 maanden en moet 9.000 dollar aan boete betalen, met een extra 26.000 dollar aan gerechtskosten. Adams gaat in beroep tegen de uitspraak.