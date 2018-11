Managing partner AE trekt naar In The Pocket

Degrez wordt chief commercial officer bij In The Pocket. Tot voor kort was hij managing partner bij AE waar hij sinds 2005 aan de slag was. Hij begon er destijds als account manager en was er ook een tijdlang verantwoordelijk voor business development. Voor zijn loopbaan bij AE werkte hij onder meer voor CSC en KPMG.

Bij In The Pocket is hij de eerste CCO van het bedrijf. "Met de komst van Michael maken we ons klaar voor een volgende stap in ons verhaal", zegt CEO Jeroen Lemaire.

Het Gentse bureau begon enkele jaren geleden met de ontwikkeling van apps maar breidde zijn focus intussen uit naar wat het omschrijft als een digital product studio. Intussen telt het bedrijf meer dan honderd mensen en opende het recent een tweede vestiging in Leuven. Onder meer Barco en Bancontact zijn klant van In The Pocket.