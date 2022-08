Het investeringsfonds Comate Ventures, dat deels in handen is van Marc Couckes Alychlo, pompt geld in het logistieke roboticabedrijf Zeal Robotics uit Herent bij Leuven. Dat blijkt woensdagochtend uit een persbericht. Financiële details werden niet meegedeeld.

Het investeringsfonds focust specifiek op start-ups die innovatieve hardwareproducten bouwen. Bij Zeal Robotics is dat het geval: het bedrijf wil distributiemagazijnen transformeren met een nieuwe generatie autonome robots. Die moeten een antwoord bieden op het personeelstekort in de sector. Een bedrijf als Amazon vindt bijvoorbeeld nog zeer moeilijk volk voor zijn distributiecentra. De Leuvense start-up maakt gebruik van artificiële intelligentie en 3D-visie. "De robots zijn hierdoor sneller, reactiever en veiliger dan de huidige generatie in magazijnen en distributiecentra", klinkt het.

Volgens Marc Coucke zit het bedrijf in een interessante niche in een uitdagende sector en heeft het het potentieel om uit te groeien tot een internationale speler.

Tegen het voorjaar van 2023 zou het eerste prototype van de logistieke robot klaar moeten zijn. Zeal Robotics kan voor het veroveren van internationale markten ook rekenen op begeleiding van het start-upnetwerk Start it @ KBC.

