Itineris, dat software levert voor nutsbedrijven, heeft ondernemer Marc Coucke als investeerder binnengehaald. Via zijn investeringsholding Alychlo steekt Coucke 16 miljoen euro in het Gentse groeibedrijf. Dat wil de kapitaalverhoging aanwenden voor 'strategische acquisities'.

Itineris, opgericht in 2003, levert software waarmee water- en energiebedrijven onder meer hun meteropname en facturatie kunnen beheren. Met de investering wil het bedrijf verder groeien in Europa en de Verenigde Staten. 'Sinds we in november met succes onze softwareoplossing UMAX lanceerden bij het waterbedrijf van New York, zien we een sterk groeiende interesse bij de overige Amerikaanse nutsbedrijven', zegt Edgard Vermeersch, oprichter en CEO van Itineris. 'In het eerste kwartaal haalden we opnieuw twee belangrijke steden binnen.'

'Enorm veel potentieel'

Coucke zegt onder de indruk te zijn van het parcours van Itineris tot nu toe. 'Er is bovendien nog enorm veel potentieel om verder te groeien. Als je als Belgische speler kan doorbreken in de VS en je software succesvol kan lanceren in een stad als New York, met negen miljoen inwoners, dan wil dat wat zeggen', zegt hij.

Itineris heeft kantoren in België en de VS. Het bedrijf telt meer dan 400 medewerkers. De jaaromzet groeide in 2021 met bijna een kwart tot meer dan 60 miljoen euro.

