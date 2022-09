Microsoft heeft Marijke Schroos aangesteld als nieuwe General Manager voor België en Luxemburg. Ze neemt per 1 oktober de fakkel over van Didier Ongena, die een andere rol opneemt binnen Microsoft Western Europe.

Marijke Schroos begon haar carrière bij Microsoft in 2003. Ze doorliep sindsdien verschillende functies binnen de organisatie en groeide door naar het leadership team van Microsoft BeLux. Sinds 2017 stond ze aan het hoofd van de divisie Public Sector, waar ze openbare instellingen hielp groeien door middel van digitale transformatie.

In haar nieuwe functie zal Schroos verder inzetten op de rol van Microsoft om bedrijven en organisaties in België en Luxemburg te helpen. 'Samen willen we oplossingen ontwikkelen voor de vele maatschappelijke uitdagingen op vlak van energie, mobiliteit, duurzaamheid, gezondheidszorg en zoveel meer', klinkt het.

Digital AmBEtion

Als nieuwe General Manager zal Schroos ook verder werken aan Digital AmBEtion, het meerjarige investeringsprogramma (inclusief de bouw van drie hypermoderne datacenters in België) dat vorig jaar werd gelanceerd.

'Het is altijd mijn passie geweest om te begrijpen wat de sterktes en noden zijn van organisaties en de mensen die er werken. Of het daarbij nu gaat om Microsoft BeLux zelf, onze partners, onze klanten of de maatschappij in haar geheel', zegt Schroos. 'Daarnaast blijven we ons bewust van de impact die we kunnen hebben op de maatschappij. Wij willen een voortrekker zijn op vlak van inclusie en blijven inzetten om de digitale kloof te dichten. Bij Microsoft wil ik een omgeving creëren waar iedereen zich welkom voelt.'

Marijke Schroos studeerde Communicatiewetenschappen aan de KU Leuven. Haar eerste werkervaring deed ze op bij Tandem, waar ze Marketing & Communications Manager was. Nadien ging ze aan de slag bij Toshiba als Marketing Manager voor de Benelux. In 2003 kwam ze aan boord bij Microsoft als Segment Marketing Manager. Naast haar activiteiten bij Microsoft is Marijke Schroos ook bestuurder bij ADMBelgium.

Haar voorganger Didier Ongena wordt ad interim Public Sector Lead bij Microsoft Western Europe. Barbara Van Den Haute zal Marijke Schroos vervangen in het Leadership Team van Microsoft BeLux als Public Sector lead.

Marijke Schroos begon haar carrière bij Microsoft in 2003. Ze doorliep sindsdien verschillende functies binnen de organisatie en groeide door naar het leadership team van Microsoft BeLux. Sinds 2017 stond ze aan het hoofd van de divisie Public Sector, waar ze openbare instellingen hielp groeien door middel van digitale transformatie.In haar nieuwe functie zal Schroos verder inzetten op de rol van Microsoft om bedrijven en organisaties in België en Luxemburg te helpen. 'Samen willen we oplossingen ontwikkelen voor de vele maatschappelijke uitdagingen op vlak van energie, mobiliteit, duurzaamheid, gezondheidszorg en zoveel meer', klinkt het.Als nieuwe General Manager zal Schroos ook verder werken aan Digital AmBEtion, het meerjarige investeringsprogramma (inclusief de bouw van drie hypermoderne datacenters in België) dat vorig jaar werd gelanceerd.'Het is altijd mijn passie geweest om te begrijpen wat de sterktes en noden zijn van organisaties en de mensen die er werken. Of het daarbij nu gaat om Microsoft BeLux zelf, onze partners, onze klanten of de maatschappij in haar geheel', zegt Schroos. 'Daarnaast blijven we ons bewust van de impact die we kunnen hebben op de maatschappij. Wij willen een voortrekker zijn op vlak van inclusie en blijven inzetten om de digitale kloof te dichten. Bij Microsoft wil ik een omgeving creëren waar iedereen zich welkom voelt.'Marijke Schroos studeerde Communicatiewetenschappen aan de KU Leuven. Haar eerste werkervaring deed ze op bij Tandem, waar ze Marketing & Communications Manager was. Nadien ging ze aan de slag bij Toshiba als Marketing Manager voor de Benelux. In 2003 kwam ze aan boord bij Microsoft als Segment Marketing Manager. Naast haar activiteiten bij Microsoft is Marijke Schroos ook bestuurder bij ADMBelgium.Haar voorganger Didier Ongena wordt ad interim Public Sector Lead bij Microsoft Western Europe. Barbara Van Den Haute zal Marijke Schroos vervangen in het Leadership Team van Microsoft BeLux als Public Sector lead.