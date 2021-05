Het bestuur van Facebook heeft een tweetal voorstellen verworpen die de macht van topman Mark Zuckerberg zouden inperken. De uitkomst op de aandeelhoudersvergadering was niet geheel verrassend, want Zuckerberg bezit 58 procent van de stemmen.

Ten eerste werd tijdens de jaarvergadering van Facebook een voorstel om een onafhankelijke voorzitter te benoemen verworpen. Zuckerberg hanteert sinds 2012 de voorzittershamer en controleert ongeveer 58 procent van de stemgerechtigde aandelen, zo staat in documenten. Aandeelhouders kunnen dus wel voorstellen tegen Zuckerberg doen, maar dan moet Zuckerberg daar zelf mee akkoord gaan.

Ten tweede haalde ook het voorstel om een speciale klasse aandelen met superstemrecht te schrappen het niet. Het zijn juist dit soort aandelen die Zuckerberg een controlerend belang geven in het bedrijf. Volgens het plan zouden beleggers één stem per aandeel krijgen. Het door Zuckerberg gecontroleerde bestuur heeft in het verleden al soortgelijke voorstellen verworpen. Onder meer in 2018 besliste de topman dat hij de touwtjes in handen zou nemen.

Verscheidene aandeelhouders vinden dat Zuckerberg te veel macht heeft in een tijd dat het bedrijf juist baat zou hebben bij meer onafhankelijk toezicht. Zeker gezien het bedrijf al meer dan tien jaar met de regelmaat van de klok kampt met schandalen rond privacy, publieke controverses, slechte moderatie en securityproblemen die te laat worden opgelost waardoor gegevens van gebruikers vandaag op straat liggen.

Ten eerste werd tijdens de jaarvergadering van Facebook een voorstel om een onafhankelijke voorzitter te benoemen verworpen. Zuckerberg hanteert sinds 2012 de voorzittershamer en controleert ongeveer 58 procent van de stemgerechtigde aandelen, zo staat in documenten. Aandeelhouders kunnen dus wel voorstellen tegen Zuckerberg doen, maar dan moet Zuckerberg daar zelf mee akkoord gaan.Ten tweede haalde ook het voorstel om een speciale klasse aandelen met superstemrecht te schrappen het niet. Het zijn juist dit soort aandelen die Zuckerberg een controlerend belang geven in het bedrijf. Volgens het plan zouden beleggers één stem per aandeel krijgen. Het door Zuckerberg gecontroleerde bestuur heeft in het verleden al soortgelijke voorstellen verworpen. Onder meer in 2018 besliste de topman dat hij de touwtjes in handen zou nemen.Verscheidene aandeelhouders vinden dat Zuckerberg te veel macht heeft in een tijd dat het bedrijf juist baat zou hebben bij meer onafhankelijk toezicht. Zeker gezien het bedrijf al meer dan tien jaar met de regelmaat van de klok kampt met schandalen rond privacy, publieke controverses, slechte moderatie en securityproblemen die te laat worden opgelost waardoor gegevens van gebruikers vandaag op straat liggen.