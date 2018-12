Mark Zuckerberg klopt zich op de borst voor het voorbije jaar

Begin 2018 stelde Mark Zuckerberg zichzelf tot doel om van Facebook een beter platform te maken: geen verspreiding meer van haat en desinformatie, geen beïnvloeding van verkiezingen meer via zijn platform en Facebook-gebruikers meer controle geven over hun data. Een jaar later blikt de CEO tevreden terug. "Op elk van deze gebieden ben ik trots op de vooruitgang die we hebben geboekt", schrijft hij op Facebook.

Nochtans kwamen in 2018 verschillende onthullingen aan het licht over de manier waarop Facebook omging met de data van haar gebruikers. Voor Zuckerberg zijn dat echter problemen uit het verleden en is zijn platform nu volwassen geworden. "We zijn een heel ander bedrijf dan we in 2016 waren, of zelfs een jaar geleden. We hebben ons DNA fundamenteel veranderd door veel meer te focussen op het voorkomen van schade. We hebben nu meer dan 30.000 mensen in dienst die werken aan veiligheid en investeren miljarden dollars per jaar in beveiliging"

"In het verleden hebben we niet genoeg aandacht besteed aan deze problemen, maar nu zijn we veel proactiever geworden", schrijft Zuckerberg. Tegelijk erkent de CEO, die spreekt van 'een meerjarenplan', dat de problemen waarmee zijn platform kampt niet op één jaar tijd opgelost geraken. Sommige problemen, zoals verkiezingsinmenging of haatzaaien, zijn zelfs onmogelijk helemaal op te lossen, schrijft hij.