Medestichter en topman van Facebook Mark Zuckerberg heeft zich in een lange boodschap op zijn Facebook-account verweerd tegen de kritiek van klokkenluidster Frances Haugen. 'Het idee dat winst primeert op veiligheid en welzijn staat centraal in de aantijgingen. Dat is gewoon niet waar.'

Zuckerberg zegt onder meer dat het een realiteit is dat jonge kinderen technologie gebruiken. 'Denk aan de vele schoolkinderen met een smartphone. In plaats van dit te negeren, zouden de technologiebedrijven belevingen moeten opbouwen die tegemoetkomen aan hun noden, en dat terwijl ze veilig blijven.'

Haugen, een voormalige productmanager bij Facebook, getuigde dinsdag in het Amerikaanse Congres over praktijken van Facebook om bijvoorbeeld jonge gebruikers aan te trekken en hun consumptie van onder meer Instagram voortdurend op te drijven. De senatoren in de commissie Handel beloofden na afloop Facebook strenger te reguleren.

'We hebben nog tijd om te handelen. Maar we moeten het nu doen', drong Haugen, een ingenieur die Facebook afgelopen mei na twee jaar verliet, er bij de leden van de Senaatscommissie op aan. 'Facebook mag niet kiezen voor groei (...) ten koste van de openbare veiligheid. (...) Ze offeren onze veiligheid op voor hun winsten.' Om haar beschuldigingen te staven, baseerde ze zich op de twee jaar die ze bij het bedrijf heeft gewerkt en op duizenden documenten die ze afgelopen voorjaar heeft meegenomen.

De hoorzitting van de 37-jarige computerwetenschapper kwam er na een massale uitval, ongekend in de geschiedenis van Facebook, die Facebook, Instagram, WhatsApp en Messenger, platlegde.

Een woordvoerder van Facebook reageerde eerder op Twitter door erop te wijzen dat Haugen 'niet had gewerkt aan kinderbescherming bij Facebook of Instagram (...) en geen directe kennis heeft van die onderwerpen vanuit haar werk bij Facebook'.

