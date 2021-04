De met de Marsrobot Perseverance meegereisde helikopter Ingenuity heeft zijn eerste nacht alleen overleefd, zo heeft het Amerikaanse ruimtevaartbureau NASA meegedeeld.

De heli is zaterdag losgemaakt van de robotjeep die op 18 februari op de rode planeet is geland. Daarna kon de Ingenuity geen gebruik meer maken van de energie van de Perseverance en was hij op zijn eigen zonnepanelen aangewezen. Ook om zich te verwarmen tijdens de ijskoude nacht waarbij de temperatuur tot min 90° Celcius kan dalen.

De NASA noemt het een 'belangrijke etappe' dat de mini-helikopter die eerste nacht heeft doorstaan. De volgende dagen ondergaat het tuig een reeks testen. De eerste vlucht vindt ten vroegste op 11 april plaats. Het zal dan de eerste gemotoriseerde vlucht op een andere planeet zijn.

