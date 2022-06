Terwijl op aarde de ondersteuning voor Windows 8.1 afloopt krijgt een toestel verderop in het zonnestelsel voor het eerst in 19 jaar een grote update van haar huidig systeem gebaseerd op Windows 98.

De Mars Express, een sonde die op 2 juni 2003 naar de rode planeet vertrok en daar nog altijd circuleert, krijgt voor het eerst een grote update. Momenteel draait de sonde op MARSIS software, een besturingssysteem gebaseerd op Windows 98. Dat wordt nu gemoderniseerd met een upgrade.

Veel details over de hardware waar het systeem op draait, en of er nog veel van de originele Windows 98 overblijft, is niet bekend. Wel zegt de ESA dat de update de Mars Express meer mogelijkheden geeft. Zo wordt het mogelijk om met radiogolven voortaan veel dieper onder het marsoppervlak, of de oppervlakte van diens maan, Phobos, te kijken.

Zo stuurt de Mars Express, met behulp van een veertig meter lange antenne, radiogolven naar Mars waarvan de meesten reflecteren op het oppervlak. Maar velen gaan dieper en reflecteren pas bij andere obstakels zoals ijs, stenen, andere grondsoorten of water. Zo detecteert de sonde hoe de ondergrond van Mars er uit ziet.

Vijf keer langer werken

De nieuwe software werd ontwikkeld door het Italiaanse INAF (Instituto Nazionale di Astrofisica) en Carlo Nenna, softwareingenieur bij Enginium die de upgrade implementeert. Daardoor wordt de signaalontvangst en de verwerking van on-board data verbeterd. Zo werd er vroeger veel data in hoge resolutie gebruikt waardoor het geheugen snel te vol zat. In de toekomst is dat betere waardoor MARSIS vijf keer langer kan draaien (en dus grotere gebieden kan verkennen).

De Mars Express, een sonde die op 2 juni 2003 naar de rode planeet vertrok en daar nog altijd circuleert, krijgt voor het eerst een grote update. Momenteel draait de sonde op MARSIS software, een besturingssysteem gebaseerd op Windows 98. Dat wordt nu gemoderniseerd met een upgrade.Veel details over de hardware waar het systeem op draait, en of er nog veel van de originele Windows 98 overblijft, is niet bekend. Wel zegt de ESA dat de update de Mars Express meer mogelijkheden geeft. Zo wordt het mogelijk om met radiogolven voortaan veel dieper onder het marsoppervlak, of de oppervlakte van diens maan, Phobos, te kijken.Zo stuurt de Mars Express, met behulp van een veertig meter lange antenne, radiogolven naar Mars waarvan de meesten reflecteren op het oppervlak. Maar velen gaan dieper en reflecteren pas bij andere obstakels zoals ijs, stenen, andere grondsoorten of water. Zo detecteert de sonde hoe de ondergrond van Mars er uit ziet.De nieuwe software werd ontwikkeld door het Italiaanse INAF (Instituto Nazionale di Astrofisica) en Carlo Nenna, softwareingenieur bij Enginium die de upgrade implementeert. Daardoor wordt de signaalontvangst en de verwerking van on-board data verbeterd. Zo werd er vroeger veel data in hoge resolutie gebruikt waardoor het geheugen snel te vol zat. In de toekomst is dat betere waardoor MARSIS vijf keer langer kan draaien (en dus grotere gebieden kan verkennen).