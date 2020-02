Mastercard is in Waterloo begonnen met de bouw van een Cyber Resilience Centre. Het moderne cyber-beveiligingscentrum stelt zich ten doel om in Europa gevestigde bedrijven beter te wapenen tegen internationale cybercriminaliteit en meer algemene beveiligingsbedreigingen.

Het Cyber Resilience Centre wordt ondergebracht op de Europese hoofdzetel van Mastercard in Waterloo. Het is volgens het bedrijf het eerste project in zijn soort buiten Noord-Amerika waar Mastercard in investeert. Via de inspanningen van het centrum hoopt Mastercard meer grip te krijgen op de bedreigingen die als een donkere wolk boven het Europese betalingssysteem hangen, en waar financiële instellingen en fintechs aan blootgesteld kunnen worden.

Het Europese Cyber Resilience Centre van Mastercard gaat samenwerken met diverse sectororganisaties, wetshandhavingsinstanties en centrale banken over heel Europa. Denk daarbij aan de ECB, Europol en Interpol, en het Britse National Crime Agency. Dat moet bedrijven volgens Mastercard beter wapenen tegen internationale cybercriminaliteit en meer algemene beveiligingsbedreigingen.

"Financiële diensten zullen altijd bovenaan op het lijstje met mogelijke doelwitten blijven staan", zegt Javier Perez, president van Mastercard Europe. "Dat komt omdat we ze ontzettend veel klant- en identificatiegegevens verwerken. Ons Europese Cyber Resilience Centre bevordert de samenwerking tussen de grootste organisaties, wat zowel bedrijven als particulieren een veilig gevoel moet geven wanneer ze online informatie delen."

In de praktijk moeten de activiteiten van het centrum gaan resulteren in een betere naleving van alle privacywetten wereldwijd en snellere reactietijden bij gebeurtenissen met een wereldwijde impact, zoals natuurrampen, serviceonderbrekingen en beveiligingsinbreuken. Verwacht wordt dat het centrum in 2021 volledig operationeel zal zijn.

