Binnen enkele jaren verdwijnt de magneetstrip op kredietkaarten van Mastercard. Al zal het nog meer dan tien jaar duren voor de zestig jaar oude technologie effectief weg is.

Mastercard zegt dat het vanaf 2024 in de meeste landen enkel nog kaarten met een chip en contactloos betalen zal uitgeven. In de VS verdwijnt de magneetstrip vanaf 2027. De enige uitzondering zijn prepaid kaarten in de VS en Canada. Tegen 2033 is er geen enkele kaart met magneetstrip nog in omloop. Die lange uitlooptijd moet partners de kans geven om over te stappen naar nieuwe terminals.

IBM

De magneetstrip bestaat al sinds de jaren zestig en werd ontwikkeld door IBM. Maar de technologie is vandaag gedateerd. Vandaag is het veel veiliger om betalingen te doen met de chip op de kaart. Bij betalingen met een magneetstrip kan makkelijker kan worden gefraudeerd, zeker als er geen pincode vereist is.

Mastercard beweert dat het het eerste betalingsnetwerk is om de magneetstrip uit te faseren. Dat klopt maar deels. Zo hebben Belgische betaalkaarten weliswaar nog altijd een magneetstrip, maar wordt ze in praktijk al jaren bijna nergens meer gebruikt.

Contactloos

In de VS is het anders. Daar gebeurden tot tien jaar geleden nog veel kredietkaartbetalingen met een 'swipe' zonder nood aan pincode, wat een gestolen kredietkaart een stuk gevoeliger maakte dan in een regio waar je standaard ook een pincode moet ingeven.

Mastercard zelf ziet ook een toename van nieuwe betaalmethodes. In het tweede kwartaal van dit jaar waren 45 procent van alle fysieke kaartbetalingen (dus niet online) contactloos. Genoeg reden om een oudere technologie die technisch is voorbijgestreefd uit te zwaaien.

