De oprichter van sociaal netwerk Mastodon heeft naar eigen zeggen honderdduizenden dollars aan investeringen van kapitaalfondsen afgewimpeld de voorbije maanden.

Sociaal netwerk Mastodon is dit jaar pijlsnel gegroeid. Na de overname van Twitter door Elon Musk en de vaak chaotische beslissingen die daarop volgden, besloten veel gebruikers om alternatieven te zoeken. Mastodon, dat sinds 2016 bestaat en eerder dit jaar nog zo'n 300.000 actieve gebruikers zou tellen, heeft er volgens de laatste tellingen in december 2,5 miljoen.

Dat is ook investeringsbedrijven niet ontgaan, zo vertelt Eugene Rochko, de oprichter van Mastodon, aan de krant The Financial Times. Hij zegt er meteen bij dat hij alle voorstellen tot investering 'van honderdduizenden dollars' heeft afgeketst. Mastodon heeft een ander model dat meer richting openbron leunt, en de non-profitstructuur van het bedrijf is volgens Rochko 'onaantastbaar'. Die onafhankelijke status zou dan ook een van de grote pluspunten van het netwerk zijn.

Mastodon is een decentraal netwerk dat gebruikers toelaat hun eigen server of 'instance' te hosten en daar ook de regels van 'hun' mastodon-netwerk te maken. Gebruikers van de ene Mastodon-server kunnen wel communiceren met gebruikers op andere servers.

