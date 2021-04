Het Leuvense Materialise heeft een optie genomen om haar Amerikaanse sectorgenoot Link3D over te nemen. Het bedrijf kan tot eind dit jaar de knoop doorhakken.

Het gaat nog niet om een formele overname, maar wel om een overnameoptie. Link3D legt zich toe op additive workflow and manufacturing execution systems, kortweg MES.

Voor Materialise is de mogelijke overname interessant om andere bedrijven te ondersteunen. Specifiek wanneer ze hun additive manufacturing (3D printing) capaciteit willen opschalen om in grote volumes zaken te produceren. Tegelijk zegt het dat een overname ook haar roadmap rond cloudtoegang tot haar softwareplatform kan versnellen.

Link3D is een Amerikaans bedrijf met klanten in Noord-Amerika, Europa en Azië. Het bedrijf werd opgericht en wordt geleid door Shane Fox.

'Door de krachten te bundelen verwachten we nog beter geplaatst te zijn om onze klanten met oplossingen te voorzien om te plannen, beheren en optimaliseren van hun additive manufacturing activiteiten,' zegt Materialise CEO Fried Vancraen.

