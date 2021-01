De Raad van Bestuur van BICS (Belgacom International Carrier Services) heeft de benoeming van Matteo Gatta als nieuwe CEO goedgekeurd.

Daniel Kurgan, CEO sinds 2007, vertrekt bij BICS 'omwille van verschillen in visie over de strategie van het bedrijf', zo klinkt het in een persbericht. De Raad van Bestuur besliste om Matteo Gatta, momenteel Director Network Strategy, Innovation & Partnerships bij Proximus, met onmiddellijke ingang te benoemen tot de nieuwe CEO van BICS.

In zijn nieuwe functie staat Matteo voor de uitdaging om de groei- en diversificatiestrategie van BICS te versnellen door de positionering van het bedrijf op het gebied van digitale communicatie, clouddiensten, mobiliteit en IoT uit te bouwen. Tegelijkertijd heeft hij de taak om het marktleiderschap van BICS in wholesale-carrierdiensten te versterken. Hij zal rapporteren aan de Raad van Bestuur, voorgezeten door Guillaume Boutin.

5G en Fiber

Matteo ging in 2002 aan de slag bij de Carrier-divisie van de Proximus Groep. Daarvoor bekleedde hij verschillende functies in productmanagement in Italië en in het Verenigd Koninkrijk, met name in het domein van de mobiele diensten, internetdiensten en softwareontwikkeling.

Hij verwierf in de loop der jaren veel expertise binnen de Groep, zowel bij BICS als Proximus, maar ook als CEO van Scarlet (2008-2011). De laatste jaren speelde hij een belangrijke rol bij het definiëren van de technologische en zakelijke langetermijnstrategie van Proximus, het uittekenen van het innovatietraject en het sluiten van partnerships, meer bepaald in 5G en Fiber.

Matteo Gatta behaalde een universitair diploma als elektrotechnisch ingenieur aan de Universiteit van Pavia (Italië), een Master in Informatietechnologie aan de Cefriel Polytechnische Universiteit van Milaan en een Executive Master in Financiën bij Solvay Business School (ULB, Brussel).

