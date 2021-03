Het beveiligingsbedrijf verkoopt haar zakelijke activiteiten voor vier miljard dollar en zal zich voortaan toeleggen op consumenten.

De enterprise business van McAfee wordt verkocht aan Symphony Technology Group, kortweg STG. Het bedrijf dat eerder al (samen met investeerders) beveiligingsbedrijf RSA overnam van Dell Technologies voor twee miljard dollar.

Die zakelijke afdeling was het afgelopen jaar goed voor een netto omzet van 1,3 miljard dollar. McAfee gaat zich voortaan volledig op de consumentenmarkt toeleggen en houdt daar haar merknaam die al sinds eind jaren tachtig bestaat. Langs de zakelijke kant verdwijnt de naam.

De verkoop komt er enkele maanden nadat het bedrijf in oktober vorig jaar naar de beurs trok. McAfee was sinds 2011 in handen van Intel, maar stootte het bedrijf weer af in 2017. Sinds oktober vorig jaar is het bedrijf opnieuw beursgenoteerd.

Naamsbekendheid

Het Amerikaanse beveiligingsbedrijf werd in 1987 opgericht door John McAfee en geniet nog steeds van heel wat bekendheid onder die naam. John McAfee zelf heeft al sinds 1994 niets meer te maken met het bedrijf.

De excentrieke miljonair komt de laatste jaren vooral in het nieuws met straffe uitspraken en de promotie van bepaalde cryptomunten. Hij werd afgelopen maanden gearresteerd en wordt door de VS verdacht van fraude en witwaspraktijken. Maar dat staat voor alle duidelijkheid volledig los van het gelijknamige securitybedrijf.

