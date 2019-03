McDonald's koopt big databedrijf

McDonald's doet de grootste overname in twintig jaar. De Israëlische start-up Dynamic Field moet de klanten van de hamburgerketen extra aankopen suggereren.

Van een fastfoodrestaurant verwacht je dat ze oplossingen rond big data kopen, maar zelden dat ze het hele bedrijf overnemen. McDonald's pakt het anders aan. Een exact overnamebedrag geeft het bedrijf niet, maar volgens bronnen van Wired gaat het om een bedrag van rond de 300 miljoen dollar. Daarmee is het de grootste overname sinds 1999 voor McDonalds.

Dynamic Field bestaat sinds 2011 en legt zich toe op algoritmisch gedreven beslissingslogica. In het kort komt het er op neer dat het bedrijf allerhande gegevens combineert om u bij een aankoop van één product ook een ander product te suggereren.

Tegenover Wired zegt Steve Easterbrook, ceo van McDonald's, dat het de bedoeling is om de technologie voor de drive-through in te zetten, in eerste instantie de VS. Maar op termijn denk hij ook aan verkoopskiosken in het restaurant, in de app en zelfs gekoppeld aan de keuken. "Maar als we dat allemaal tegelijk doen, kunnen we onze focus verliezen en we moeten geconcentreerd blijven," zegt hij aan Wired.

Voorspellingen

McDonald's testte de diensten van Dynamic Yield al een tijdje in een vestiging in Miami, maar de fastfoodketen deed ook zijn huiswerk. Het nam zo'n dertig gelijkaardige personalisatiediensten onder de loep vooraleer een keuze te maken.

De software zelf analyseert verschillende factoren, gaande van het weer, het tijdstip van de dag, verkeer, nabijgelegen events en historische verkoopsdata. De bedoeling is om zo goed mogelijk te suggereren wat past bij een klant, maar ook om te voorspellen wat het bedrijf mag verwachten. Als voorbeeld geeft het bedrijf iemand die twee Happy Meals bestelt. Dat is waarschijnlijk een ouder die voor de kinderen iets ophaalt. Het algoritme kan dan suggereren om daar ook een koffie of kleine snack voor hem of haar bij te nemen.

Onafhankelijk

Dynamic Yield gaat echter niet exclusief voor McDonald's werken. Het bedrijf, dat onder meer Ikea en Urban Outfitters als klant heeft, blijft onafhankelijk werken. De oprichters zelf zien de overname door McDonald's als een voordeel, ze hoeven niet langer op zoek naar investeerders, en er is geen risico dat ze worden opgeslokt door een ander softwarebedrijf.