MCS Solutions lijft Nederlandse sectorgenoot in

Axxerium is een Nederlandse SaaS provider voor facility management. Het is actief in Nederland en indirect ook in België, Duitsland en de VS actief en heeft zo'n tweeduizend klanten, waaronder VodafoneZiggo, Q-Park, Nutricia en een niet nader genoemde grote Nederlandse financiële speler als klant.

Volgens MCS, dat zelf een dochter is van het Duitse Nemetschek, is Axxerion zeer winstgevend en snelgroeiend waardoor het een marktwaarde van meer dan twintig miljard euro heeft. Het bedrijf stelt honderd mensen tewerk en heeft voor 2018 een geschatte omzet van 12 miljoen euro.

MCS krijgt honderd procent van de aandelen in handen en zegt dat de technologieën, producten en de klanten van Axxerion nauw aansluiten bij de eigen portfolio. De Nederlandse speler levert workflowgebaseerde cloudsoftware voor facility management. Daarbij mikt het op kmo's en grote organisaties.