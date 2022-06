In Mechelen is de eerste autonoom rijdende shuttle op de openbare weg in gebruik genomen. Het busje, dat naast acht personen ook postpakketten kan vervoeren, is een primeur voor Vlaanderen en kadert in een Europees pilootproject.

De elektrisch aangedreven shuttle zal tot en met 12 augustus dagelijks een traject afleggen van 2,5 kilometer rond het industrieterrein Mechelen-Noord. Het busje maakt in een kwartier tijd autonoom een volledige lus.

Opzet is dat werknemers van de bedrijven langs het traject aan verschillende haltes kunnen opstappen om daarna naar hun werk te rijden. Het biedt de arbeiders en bedienden die bijvoorbeeld met het openbaar vervoer komen de mogelijkheid de 'last mile' naar hun werk op een duurzame en praktische manier af te leggen. Bovendien kunnen bedrijven en particulieren postpakketten van bpost afgeven of ophalen aan de shuttle.

Mobiliteit van de toekomst

'Het is de eerste keer dat dit getest wordt in België', zegt Domien Stubbe, projectleider bij het innovatieplatform voor de logistieke sector (VIL). 'We optimaliseren het gebruik van autonome voertuigen en maken er een haalbare businesscase van.' Volgens Mechels schepen van mobiliteit Vicky Vanmarcke (foto) laat het project een glimp van de mobiliteit van de toekomst zien. 'De technologie rond zelfrijdende auto's en shuttles evolueert enorm snel. In verschillende steden in het buitenland heeft men al vergevorderde stappen gezet om autonome taxi's te laten rijden. Mechelen is door zijn grootte het ideale laboratorium voor dergelijke nieuwe vormen van mobiliteit.'

De shuttle, gebouwd door het Franse bedrijf EasyMile, is tijdens de testfase voor iedereen toegankelijk tussen 11 en 18 uur. Via deze link is het mogelijk het busje in realtime te volgen. Ook voor rolstoelgebruikers is de shuttle aangepast.

Wel nog een steward

Om het voertuig op een veilige manier te laten rijden, nam stad Mechelen diverse veiligheidsmaatregelen. Zo geldt op het parcours een snelheidslimiet van 30 km/u, staan er waarschuwingsborden en werd de infrastructuur hier en daar licht aangepast. Aan boord is wel nog altijd een steward aanwezig om in te grijpen, mocht dat nodig zijn.

Het project wordt gefinancierd met Europese subsidies en kadert onder meer in de ambitie van Mechelen om tegen 2030 alle logistieke beleveringen zero-emissie te laten verlopen. Het Europese ULaaDS- project (Urban Logistics as an on-Demand Service), dat al een tijdje loopt in Mechelen, zet in op deze stedelijke logistiek. Bedoeling is de impact van vrachtvervoer door de toenemende e-commerce te reduceren.

De shuttle kan behalve acht personen ook postpakketten vervoeren. © Stad Mechelen

