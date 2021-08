Spectricity, dat kleine sensoren ontwikkelt voor smartphones en andere apparaten, heeft 14 miljoen euro financiering opgehaald bij verschillende binnen- en buitenlandse investeerders. Het Mechelse bedrijf is een spin-off van het Leuvense technologiecentrum imec.

Spectricity creëert zogeheten hyperspectrale detectie-oplossingen voor grootschalig gebruik in smartphones en andere geconnecteerde toestellen. Met hyperspectrale detectie kunnen de apparaten meer waarnemen dan wat het blote oog kan zien, legt het bedrijf uit.

Breed arsenaal aan toepassingen

'De sensor vertelt wat je hartslag is, meet de hoeveelheid zuurstof in je bloed of controleert de hydratatie van de huid. De hyperspectrale beeldvormers kunnen dan weer worden gebruikt om cosmetica af te stemmen op je huidskleur of de versheid van voedsel bepalen.' Er is dus een breed arsenaal aan toepassingen.

Met de nieuwe investeringen komt Spectricity aan 20 miljoen euro financiering. 'Een belangrijke mijlpaal', zegt CEO Vincent Mouret. 'Deze nieuwe financieringsronde zal ons toelaten om onze high-volume productie aanzienlijk te versnellen, belangrijk talent aan te werven en partnerships verder uit te breiden.'

