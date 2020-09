De Amerikaanse mededingingsautoriteit bereidt een zaak voor tegen techgigant en socialemediabedrijf Facebook, aldus een ingewijde. De Federal Trade Commission (FTC) zou Facebook al een jaar in de smiezen hebben.

De FTC wil weten of Facebook, waar ook WhatsApp en Instagram onder vallen, zijn dominante marktpositie heeft gebruikt om concurrentie uit te schakelen. De bron wil niet genoemd worden omdat het onderzoek van de FTC vertrouwelijk is.

Over wat er met het onderzoek gebeurt is volgens de ingewijde nog geen definitief besluit genomen. Om het tot een rechtszaak te laten komen, moet een meerderheid van de vijf commissarissen van de FTC daar voor stemmen. Een dergelijke zaak zou een aanzienlijke opschaling zijn in de strijd van de Amerikaanse overheid tegen de techreuzen, die in toenemende mate in het vizier van Washington zijn vanwege hun dominante marktposities.

Het ministerie van Justitie bereidt zich voor om Alphabet, het moederbedrijf van Google, aan te klagen binnen enkele weken.

Facebook had geen commentaar. Ook de FTC weigerde commentaar te geven.

Zakenkrant The Wall Street Journal schreef eerder over de voorbereiding van een eventuele rechtszaak tegen Facebook. Facebook-topman Mark Zuckerberg is vorige maand door de FTC ondervraagd in verband met het onderzoek. Dat is er op gericht om boven tafel te krijgen of Facebook bij de overnames van Instagram en WhatsApp mededingingswetgeving aan zijn laars heeft gelapt. Bij een verhoor door het Amerikaanse parlement samen met andere tech-bonzen in juli, verdedigde Zuckerberg de deals en zei hij dat Facebook met veel concurrentie te maken heeft.

De grote technologiebedrijven liggen steeds meer onder het vergrootglas van de autoriteiten in de VS. Een senaatscommissie pleitte dinsdag nog dat Google zijn marktpositie misbruikt om concurrentie de kop in te drukken en nog meer marktaandeel te verkrijgen.

