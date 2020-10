Carl Pei, een van de twee oprichters van OnePlus, heeft het bedrijf verlaten. Hij zou plannen hebben om een eigen bedrijf op te richten.

Pei richtte in 2013 samen met CEO Pete Lau OnePlus op, als dochterbedrijf van Oppo. Het bedrijf focust zich op toestellen die bij de high end smartphones aanleunen, maar goedkoper zijn dan de concurrentie. Pei was in Westerse markten het boegbeeld van het bedrijf.

Zijn vertrek wordt niet formeel aangekondigd maar zowel TechCrunch als Android Police hebben bevestiging van zijn vertrek op basis van eigen bronnen. TechCrunch zegt dat Pei van plan is om een eigen bedrijf te starten. Androidcentral beweert dat er geruchten zijn over een interne machtstrijd tussen Pei en Lau, al wordt dat niet elders bevestigd.

Android Police schrijft dat Pei de laatste tijd vooral bezig was met OnePlus Nord, het budgettoestel van OnePlus. Daarin wordt hij nu opgevolgd door Emily Dai.

