Facebook en zijn topman Mark Zuckerberg zijn veel te machtig geworden. De Amerikaanse overheid doet er daarom goed aan de onderneming op te splitsen. Dat betoogt Chris Hughes, die vijftien jaar geleden samen met Zuckerberg aan de basis stond van de socialmediagigant.

Hughes schrijft in een opiniestuk voor The New York Times dat consumenten onmogelijk om Facebook heen kunnen, aangezien het bedrijf ook chatdienst WhatsApp en fotoapp Instagram in bezit heeft. Van het begin af aan was het al Zuckerbergs doel om de markt te ''domineren'', stelt Hughes. Rivalen werden opgekocht voordat ze een serieuze concurrent konden worden.

Wat die monopoliepositie volgens Hughes kwalijk maakt, is het feit dat Zuckerberg aan de top van Facebook amper weerwoord krijgt. ''De raad van bestuur van Facebook werkt meer als een adviescommissie dan als toezichthouder'', schrijft Hughes.

Het is die onaantastbaarheid die heeft bijgedragen aan recente schandalen van Facebook, zoals een groot privacylek en de beïnvloeding van Amerikaanse presidentsverkiezingen door nepnieuws via het sociale medium. De oplossing zou niet gezocht moeten worden bij de bedrijfstop zelf, maar bij de overheid. ''Mark Zuckerberg kan Facebook niet repareren, maar onze regering kan dat wel.''