Aleksej Koedrin, een medestander van de Russische president Vladimir Poetin, krijgt een belangrijke positie bij het Russische technologiebedrijf Yandex.

Yandex geldt als het 'Russische Google'. Het bedrijf ontwikkelde het belangrijkste Russische zoekportaal, maar is ook actief in e-commerce en taxidiensten. Maandag maakte Aleksej Koedrin via sociale media bekend dat hij raadgever wordt bij Yandex.

Koedrin is een voormalige minister van Financiën en geldt als een medestander van Poetin. Hij moet de ontwikkeling van het bedrijf op lange termijn in goede banen helpen leiden.

Getroffen door sancties

De technologische sector in Rusland is zwaar getroffen door de westerse sancties die zijn opgelegd na de Russiche inval in Oekraïne. Moskou hecht veel belang aan de sector, en de aanstelling van Aleksej Koedrin wordt dan ook gezien als een versterking van de greep van het Kremlin op de sector. Koedrin verzekerde evenwel dat hij de onafhankelijkheid van het bedrijf zal bewaren.

