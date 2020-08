William (Bill) English, de man die het eerste prototype van de computermuis bouwde, is overleden op 91-jarige leeftijd.

Na een carrière in het Amerikaans leger kwam English terecht in het Stanford Research Institute. Daarbij kwam hij hij in contact met Douglas Engelbart, de andere medeuitvinder van de muis. English bouwde in 1963 het prototype op basis van nota's van Engelbart.

Die eerste muis was lang niet wat we vandaag kennen. Het was een houten bakje met één rode knop en twee wielen die de beweging registreerden. In 1965 leidde hij ook een door NASA betaald project om de beste manier vast te leggen om een punt op een computerscherm aan te duiden, daarbij kwam de computermuis als beste uit de bus.

Het protoype van de eerste computermuis in 1963 © SRI International

Later trok English naar Xerox PARC en verbeterde hij de muis door het te voorzien van een bal in plaats van wielen. Al was er in Duitsland al een soortgelijk model met bal intussen. Vanaf 1989 werkte hij voor Sun Microsystems rond internationalisering.

English overleed op 26 juli 2020. Volgens de New York Times overleed hij in een ziekenhuis in Californië na ademhalingsproblemen.

