Medewerkers van het Chinese technologiebedrijf ByteDance hebben gegevens van video-app TikTok gebruikt om journalisten op te sporen. Op die manier probeerden ze te achterhalen wie aan de oorsprong lag van lekken naar de media. Dat heeft ByteDance toegegeven.

Het zou gaan om meerdere werknemers die toegang hadden tot de gegevens van twee journalisten die over het bedrijf schreven. Ze probeerden zo eventuele linken tussen het personeel en de journalisten van de Financial Times en BuzzFeed te achterhalen, zo blijkt uit een interne mail die het Franse persagentschap AFP kon inkijken.

De betrokken werknemers werken niet langer voor het bedrijf. In een reactie aan AFP veroordeelt ByteDance 'het ongelukkig initiatief dat een ernstige inbeuk vormt op de gedragscode van het bedrijf'. TikTok ligt al langer onder vuur wat privacy en veiligheid betreft. Onder meer de Amerikaanse overheid vreest dat gegevens van gebruikers wel eens in handen van de Chinese overheid zouden kunnen vallen.

