De Gentse vestiging van IKEA België doet sinds kort beroep op autonome drones. Het systeem helpt de medewerkers met het zoeken van opgevraagde producten, de controle van voorraden en de opmaak van inventarissen. IKEA Gent is de eerste Belgische vestiging van de interieurketen die drones gebruikt.

De autonoom functionerende drones zorgen elke nacht, wanneer er geen mensen aanwezig zijn, voor een geautomatiseerde controle van voorraden in de zelfbediening van de winkel. Ze traceren opgevraagde producten en verzamelen data die nodig zijn voor de opmaak van dagelijkse productinventarissen.

Eigen gps-systeem

IKEA Gent is de eerste Belgische winkel waar de technologie wordt ingezet. Het project verloopt in samenwerking met het Zwitserse bedrijf Verity, dat de dronetechnologie ontwikkelde en implementeerde. Verity begeleidt ook de medewerkers van IKEA bij het gebruik van het systeem.

'Een van de vele uitdagingen was het bouwen van een eigen gps-systeem om de drones te besturen, aangezien bestaande gps-systemen in gebouwen niet werken', klinkt het. Aangestuurd door een algoritme op basis van AI vliegen de toestellen door de magazijngangen en scannen ze barcodes op individuele dozen of pallets. De geregistreerde informatie wordt vervolgens vergeleken met gegevens in het magazijnbeheersysteem om voorraadfouten vast te stellen: 'Zo kunnen managers potentiële fouten corrigeren voordat dit gevolgen heeft voor de klantendienst'. Vroeger duurde de analyse van zo'n afwijking tot drie maanden, met de hulp van de drone duurt het volgens IKEA minder dan een week

De data die de drones registeren verschijnen meteen op een dashboard, waardoor het personeel de dagelijkse inventarissen veel sneller kan afwerken. © IKEA

Meer tijd en ruimte voor afwisseling

Ook op ecologisch vlak ziet de interieurketen voordelen, want de drones verbruiken weinig energie, kunnen werken in het donker en vermijden voorraadsoverschotten en dus onnodig goederenvervoer.

De medewerkers op hun beurt hoeven niet langer handmatige voorraadinspecties uit te voeren met heftrucks. De data die de drones registeren verschijnen meteen op een dashboard, waardoor het personeel de dagelijkse inventarissen veel sneller kan afwerken. 'De drones maken het werk van onze medewerkers ergonomischer, efficiënter en veiliger. Tegelijk ontstaat er meer tijd en ruimte voor afwisseling in hun daginvulling', aldus IKEA.

Na IKEA Gent wordt het systeem vanaf begin 2023 uitgerold in andere Belgische en buitenlandse vestigingen.

