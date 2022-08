De Amerikaanse arbeidsregulator brengt elf individuen voor de rechter die verbonden zijn aan het smart contract-bedrijf Forsage. Ze worden beschuldigd van het opzetten van piramidefraude en zogeheten ponzifraude.

Ponzifraude is een vorm van fraude waarbij een partij beleggingen aanbiedt die een goed rendement lijken te hebben. In de praktijk wordt geld van beleggers echter niet geïnvesteerd, maar in eigen zakken gestoken. De Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) stelt dat Forsage zich sinds zijn oprichting in januari 2020 heeft schuldig gemaakt aan dit soort fraude.

300 miljoen dollar

Het bedrijf zou bij investeerders wereldwijd ruim 300 miljoen dollar, omgerekend bijna 295 miljoen euro, hebben opgehaald. Het bedrijf biedt investeerders de mogelijkheid te investeren in slimme contracten, die zijn gebaseerd op de Ethereum-, Tron- en Binance-blockchains. De SEC stelt dat het bedrijf echter als een piramidefraude opereerde, waarbij investeerders geld konden verdienen door het aantrekken van andere investeerders. Ook zouden bezittingen van nieuwe investeerders gebruikt zijn om eerdere investeerders te betalen, wat volgens de toezichthouder kenmerkend is voor ponzifraude.

De SEC wijst erop dat de Filipijnse financiële toezichthouders in september 2020 en de regulator van de staat Montana in maart 2021 ook al actie ondernamen tegen Forsage en diens werkwijze. Forsage zou zijn activiteiten echter hebben doorgezet en in YouTube-videos actief de claims van de toezichthouders hebben tegengesproken.Twee van de elf verdachten hebben al een schikking getroffen met de SEC, al moeten deze schikkingen nog wel worden goedgekeurd door de rechtbank.

