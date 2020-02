Mediagenix, specialist in beheersoftware voor onder meer televisiestations en telco's, heeft Fabrice Maquignon aangesteld als nieuwe CEO. Zijn voorganger Dirk Debraekeleer gaat zich volledig toeleggen op de te volgen strategie voor het bedrijf.

Fabrice Maquignon komt over van Transwide & Teleroute, onderdeel van de Alpega Group, waar hij dertien jaar aan het hoofd stond. Zijn expertise ligt bij internationale expansie, de digitalisering van de supply chain en de wereld van SaaS.

De huidige CEO Dirk Debraekeleer wordt per 17 februari voorzitter van de Raad van Bestuur, een taak die hij overneemt van Bruno Denys, die referentie-aandeelhouder en lid van de Raad van Bestuur blijft.

"Streamingdiensten zoals Netflix en Disney+ hebben een echte revolutie veroorzaakt", stelt Debraekeleer. Tegelijk is het beheer van content voor mediabedrijven volgens hem veel complexer geworden. We zagen snel de nieuwe mogelijkheden in van video-on-demand en alternatieven voor lineair en analoog kijken. Dit wordt intussen weerspiegeld in de community van onze klanten, waaronder traditionele omroepen, maar ook OTT- en DTC-spelers, lokale en wereldwijde streamingdiensten."

