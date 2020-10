Winkelketen MediaMarkt zal vanaf 10 oktober elke zaterdag van oktober een live shoppingsessie uitzenden. De programma's worden gepresenteerd door een influencer en georganiseerd rond een specifiek thema, zoals telecom, gaming en fotografie.

Voor de elektronicagigant is het naar eigen zeggen een manier om zijn e-commerce-aanbod, dat sinds de lockdown sterk in de lift zit, verder uit te breiden. Live shopping, vooral een fenoneem in Azië, situeert zich ergens tussen telewinkelen en het zelf uitproberen van een product.

Interactieve winkelervaring

'De nieuwe service combineert het beste van twee werelden', zegt Yannick de Bièvre van MediaMarkt Belgium. 'Het gemak en de snelheid van e-commerce én het advies van een verkoper in de winkel of uit een producttest op YouTube'. Tijdens de interactieve winkelervaring kan de consument al zijn vragen stellen in een live chat.

Aan Nederlandstalige kant zal Jeron Dewulf de sessies presenteren tussen 10 en 12 uur. Zijn Franstalige tegenhanger wordt acteur Christophe Stienlet. Thema van de eerste aflevering op 10 oktober is smartphones. Of het live shopping-initiatief van MediaMarkt na oktober nog een vervolg krijgt, is niet bekend.

