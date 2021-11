Elektronicawinkel MediaMarkt, ook actief in ons land, zegt in Nederland te gaan stoppen met het scannen van vingerafdrukken van werknemers. De Nederlandse vakbond FNV had daarom gevraagd.

Vorige week riep FNV MediaMarkt nog op te stoppen met het gebruik van vingerafdrukscanners. Werknemers moeten met de apparaten hun vingerafdruk scannen om toegang te krijgen tot bepaalde delen van winkels. De vakbond stelt echter dat de noodzaak voor het afnemen van vingerafdrukken ontbreekt en dat de scans een verregaande inbreuk zijn op de persoonlijke levenssfeer van werknemers.

In plaats daarvan pleit FNV voor een alternatieve toegangscontrole. De vakbond zegt dat er genoeg manieren zijn om een deur af te sluiten die 'niet onnodig high tech zijn en gegevens van mensen verzamelen'. Onur Erdem, bestuurder van FNV Handel: 'Daar komt nog eens bij dat MediaMarkt helemaal niet zegt wat ze verder doen met de gegevens of met wie ze deze delen. Kortom: hier moet snel een einde aan komen.'

Uitgefaseerd

In zijn oproep merkte FNV ook andere problemen bij het bedrijf op, waaronder slechte communicatie met werknemers. Over dat laatste heeft de winkelketen geen verdere mededelingen, maar de vingerafdrukken worden wel 'uitgefaseerd', zo zegt MediaMarkt aan onder meer RTL Nieuws. 'Het beleid om van specifieke medewerkers vingerafdrukken te verzamelen was er uitsluitend op gericht om essentiële beveiligingsrisico's te beperken', aldus nog het bedrijf.

In samenwerking met Dutch IT Channel.

